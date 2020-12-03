На Рівненщині керівництво держлісгоспу викрили на розкраданні ресурсів на понад 6 мільйонів гривень

Служба безпеки України блокувала на Рівненщині масштабний механізм розкрадання лісових ресурсів керівництвом одного з держлісгоспів.

Оперативники спецслужби встановили, що оборудку організували чиновники державного лісогосподарського підприємства. За їх вказівкою проводилась незаконна вирубка дерев під виглядом санітарних робіт на території лісгоспу. Отримані кошти зловмисники легалізовували через фіктивні комерційні структури.

У межах розпочатого кримінального провадження правоохоронці провели понад 15 обшуків та інші заходи у Києві та на Рівненщині. Слідчі дії відбувались у центральному апараті Держлісагентства, лісгоспі, за місцями проживання та в автомобілях фігурантів. Вилучено банківські картки, комп’ютерну техніку, чорнові записи та документацію, що підтверджують протиправну діяльність.

За попередніми оцінками, через дії зловмисників державі завдано збитки на понад 6 мільйонів гривень.

Триває досудове слідство за ч. 5 ст.191 Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру фігурантам, встановлюються інші особи, причетні до оборудки.

Операція із викриття зловмисників проводилась Управлінням СБ України в Рівненській області за координації Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ спільно із слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Хмельницький, під процесуальним керівництвом Рівненської обласної прокуратури.

СБУ