На розтраті ₴3,6 млн. при закупівлі апаратури для виявлення вірусу COVID-19 викрито керівника КП

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора викрито та повідомлено про підозру керівнику комунального підприємства Криворізької міської ради у розтраті коштів місцевого бюджету (ч. 5 ст. 191 КК України).

За даними слідства, керівник комунального підприємства в травні 2020 року порушив принцип максимальної економії та ефективності. Ним було зайво перераховано 3,6 млн грн під закупівлі ампліфікатора у реальному часі – аналізатора ПЛР для виявлення РНК вірусу COVID-19. Таким чином міському бюджету спричинено матеріальні збитки в особливо великих розмірах.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генерального прокурора