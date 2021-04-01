На Сумщині кіберполіція викрила чоловіка у розповсюдженні «вірусу» для привласнення грошей із онлайн-банкінгу

Фігурант розповсюджував шкідливе програмне забезпечення, перебуваючи під вартою. Для цього чоловік створював фіктивні оголошення про продаж товарів та надсилав покупцям у месенджері архівний файл із «вірусом».

Правопорушника викрили співробітники відділу протидії кіберзлочинам Сумщини спільно зі слідчим управлінням обласної поліції та працівниками Сумського слідчого ізолятору.

33-річний фігурант, перебуваючи під вартою, з мобільного телефона розповсюджував шкідливе програмне забезпечення. Для цього чоловік в Інтернеті створював оголошення про продаж неіснуючих товарів. Потенційному покупцеві пропонував перейти у месенджер для обговорення деталей угоди. У листування зловмисник насилав архівний файл, в якому було зашифровано шкідливе програмне забезпечення. Архів маскував під каталог товарів.

Після потрапляння на пристрій «вірус» збирав авторизаційні дані до онлайн-банкінгу. Надалі зловмисник виводив гроші потерпілих на підконтрольний рахунок.

У ході обшуку в камері засудженого поліцейські вилучили мобільні телефони, що містили докази причетності до правопорушення. Сума збитків встановлюється.

Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 361-1 (Створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут), ч. 1 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу комп’ютерів, автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку, ч. 3 ст. 190 (Шахрайство), ч. 2 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення йому підозри.

Процесуальне керівництво здійснює прокуратура Сумської області.

Департамент кіберполіції Національної поліції України