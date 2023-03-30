Взято під варту жителя Тульчинського району, підозрюваного у вбивстві співмешканки

За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури слідчими слідчого управління ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою жителя Тульчинського району у вчиненні умисного вбивства ( ч. 1 ст. 115 КК України).

Слідством установлено, що у 42-річного чоловіка під час вживання алкогольних напоїв із співмешканкою виникла словесна суперечка, у ході якої у нього виник злочинний умисел на заподіяння смерті жінки. Чоловік, діючи умисно, усвідомлюючи, що посягає на життя іншої особи, передбачаючи і свідомо бажаючи смерті потерпілої, використовуючи явну фізичну перевагу над нею, схопив жінку за шию та здавлював її до тих пір, поки вона не перестала подавати ознаки життя. З метою приховання вчиненого злочину, зловмисник замотав тіло співмешканки у ковдру і на власному велосипеді вивіз його та закопав у лісовій місцині. Надалі, не бажаючи бути викритим, зловмисник з місця події зник.

Наразі йому вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України. Слідчим суддею задоволено клопотання слідчого, погоджене прокурором, та до підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У разі доведення винуватості підозрюваного в судовому порядку йому загрожує покарання у виді позбавленням волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Нагадаємо, що відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури