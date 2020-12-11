На Сумщині п’яний чоловік за зауваження натравив на перехожого ротвейлера, побив та вдарив ножем

Середино-Будським відділом Шосткинської місцевої прокуратури підтримано публічне обвинувачення стосовно 42-річного чоловіка, який нацькував свою собаку на перехожого, а потім ще й побив його.

Подія сталась у м. Середина-Буда 19 серпня 2020 року. У вечірній час обвинувачений, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, вигулював свою собаку породи «ротвейлер», яка була без повідка та намордника. Коли собака почала гавкати на перехожого, той зробив зауваження. У свою чергу обвинувачений почав висловлюватись на адресу перехожого нецензурною лайкою.

На цьому ґрунті між чоловіками виник словесний конфлікт, під час якого обвинувачений спочатку нацькував на опонента свою собаку, а потім ще й сам почав наносити йому удари. Коли перехожий упав на землю, то обвинувачений ударив його ножем. Відповідно до висновків експертів, 32-річний потерпілий отримав легкі тілесні ушкодження.

Більш того, під час проведення обшуку за місцем мешкання обвинуваченого на даху господарчої споруди виявлено та вилучено шістдесят рослин, які відносяться до рослин роду «Коноплі» та містять у своєму складі психоактивну речовину.

У суді обвинувачений повністю визнав свою вину, запевняв, що щиро кається і просив суворо не карати.

За вироком суду обвинуваченого визнано винним в інкримінованих злочинах та, приєднавши частину невідбутого покарання за попереднім вироком, засуджено до 4 років позбавлення волі (ч. 4 ст. 296 та ч. 2 ст. 310 КК України). // 0542.ua