На Сумщині за спробу підкупу поліцейських чоловіка засуджено до 3 років позбавлення волі

Шосткинською окружною прокуратурою підтримано публічне обвинувачення стосовно чоловіка, який намагався підкупити поліцейських. За вироком суду його визнано винним у наданні неправомірної вигоди та засуджено до 3 років позбавлення волі (ч. 1 та ч. 2 ст. 369 КК України)

У суді доведено, що обвинувачений двічі намагався надати неправомірну вигоду поліцейським.

Так, 16 вересня 2020 року в м. Шостка чоловіка зупинили співробітники поліції за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння та без посвідчення водія. Щоб уникнути адміністративної відповідальності, водій намагався відкупитись. Вказаний факт було задокументовано. Вже за тиждень чоловік знову сів за кермо в стані алкогольного сп’яніння. Коли його зупинили правоохоронці, він передав їм 4 тис. грн. Цього разу спробу підкупу поліцейських також зафіксувала нагрудна камера.

Сумська обласна прокуратура