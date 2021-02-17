На Сумщині засуджено чоловіка, який позбавив життя власного батька

Глухівським відділом Шосткинської місцевої прокуратури підтримано публічне обвинувачення стосовно 46-річного чоловіка, який позбавив життя власного батька.

Подія сталася у Глухові 8 липня 2019 року. Ввечері до чергової частини поліції зателефонувала жінка, яка повідомила, що знайшла 70-річного сусіда в його квартирі на підлозі в крові без ознак життя. Правоохоронці, які виїхали на місце, виявили на тілі чоловіка ножові поранення.

Під час опитування мешканців будинку поліцейські отримали інформацію, що вдень загибелі пенсіонера до нього приходив син. Чоловіка розшукали. Спочатку він заперечував свою провину, мовляв нічого не пам’ятає, бо був п’яний, а потім зізнався у скоєному. З його слів, на батька він образився, бо той не дав грошей на горілку. Виникла сварка, син схопив ніж і наніс не менше п’яти ударів батькові у груди. Закрив двері та пішов додому. Згодом він змінив свої свідчення, запевняв, що наніс батькові поранення, захищаючись.

Однак за результатом зібраних доказів рішенням суду обвинуваченого визнано винним в умисному вбивстві батька та засуджено до 9 років позбавлення волі (ч. 1 ст. 115 КК України). На вирок суду він чекав у СІЗО.

Сумська обласна прокуратура