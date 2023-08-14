На Сумщині судитимуть чоловіка, який намагався відкупитись від поліцейських за 2 тис. доларів

Слідчі Шосткинського районного управління поліції ГУНП в Сумській області завершили досудове розслідування відносно місцевого жителя, який запропонував патрульним хабар, аби уникнути відповідальності.

За даними слідства, 23 липня 2023 року працівники групи реагування патрульної поліції Шосткинського районного управління поліції зупинили транспортний засіб, водій якого мав ознаки алкогольного сп’яніння.

Щоб уникнути адміністративної відповідальності, місцевий житель запропонував інспекторам неправомірну вигоду. Попри те, що співробітники поліції попередили чоловіка про кримінальну відповідальність за пропозицію хабаря, він намагався їх переконати не складати протокол, пропонуючи 2 тис. доларів США.

Наразі слідчі під процесуальним керівництвом Шосткинської окружної прокуратури скерували обвинувальний акт до суду. Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 1 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) КК України. За скоєне йому загрожує до 4 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Сумської області