На Сумщині судитимуть чоловіка, який забив до смерті співмешканку

Слідчими Роменського районного відділу поліції під процесуальним керівництвом Роменської окружної прокуратури було спрямовано до суду кримінальне провадження стосовно 35-річного жителя міста, який на ґрунті ревнощів наніс велику кількість ударів по голові та тілу 38-річної жінки, в результаті чого остання померла на місці.

Як раніше вже повідомлялося, 10 травня поточного року близько о 18:30 до Роменського районного відділу поліції від лікаря швидкої медичної допомоги надійшло повідомлення, що від травм несумісних з життям померла в квартирі 38-річна жителька міста.

Тоді, на місце виклику виїхала слідчо-оперативна група. Поліцейські, що проводили огляд місця події, виявили у квартирі на підлозі померлу жінку з численними пораненнями голови та тіла. У скоєному запідозрили 35-річного співмешканця загиблої, якого правоохоронці оперативно знайшли, затримали та обрали відносно нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Свою вину вбивця не заперечував та все пояснив просто — жінку приревнував. Як з’ясували поліцейські, підозрюваний за допомогою молотка-кирки та кухонної сокири наніс загиблій більше десяти ударів по різним частинам тіла.

Наразі співробітники поліції завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду. Тепер нападник постане перед судом за злочин, передбачений ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України “Умисне вбивство”.

Відділ комунікації поліції Сумської області