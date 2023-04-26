На Сумщині судитимуть чотирьох організаторів незаконного переправлення людей на територію РФ

Сумською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно чотирьох учасників організованої групи, які займалися незаконним переправленням людей через державний кордон України на територію російської федерації (ч. 3 ст. 332 КК України).

За даними слідства, оскільки у зв’язку із військовою агресією з боку російської федерації та введенням воєнного стану на території України пункти пропуску через державний кордон закриті, житель м. Глухів організував схему систематичного переміщення осіб на територію держави-агресора. До складу організованої групи він залучив іще двох чоловіків та одну жінку, які підшукували бажаючих виїхати до росії, відслідковували обстановку в місцях перетину кордону на Сумщині, забезпечували транспортом тощо. За свої послуги замовники брали від 350 до 1 500 доларів США з людини.

Злочинну діяльність групи осіб припинено 12 листопада 2022 року під час спроби переправити через кордон 7 осіб. До цього також було задокументовано декілька фактів незаконного переправлення осіб.

Разом з тим, під час обшуку гаражного приміщення, що належить організаторові групи, правоохоронці виявили та вилучили фальсифіковані елітні алкогольні напої, відтак він відповідатиме ще й за незаконне придбання та зберігання з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів (ч. 1 ст. 204 КК України).

Досудове слідство завершено слідчими Слідчого управління Головного управління Нацполіції в Сумській області за матеріалами та оперативним супроводом працівників Державної прикордонної служби, співробітників Управління служби безпеки України в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.

Сумська обласна прокуратура