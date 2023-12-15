На Сумщині затримали підозрюваного в систематичному ґвалтуванні доньки, яка народила від нього дитину

Слідчі слідчого управління ГУНП в Сумській області за процесуального керівництва ювенальних прокурорів Сумської обласної прокуратури повідомили про підозру 39-річному чоловікові за зґвалтування рідної доньки. Суд вже обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави. За вчинене йому загрожує провести до 15 років за ґратами.

Слідством встановлено, що подія відбулась в одному з населених пунктів на Сумщині. У березні цього року чоловік зґвалтував свою доньку, якій на той час було 13 років.

З того часу він періодично вчиняв щодо дитини подібні дії. Навіть коли дівчинка завагітніла від батька, їм вдалось тривалий час приховувати цей факт від оточуючих. 12 грудня дівчинка за місцем свого проживання народила дитину, відтак її матері довелось звернутись за медичною допомогою. Лише після цього дівчинка розповіла про систематичне ґвалтування батьком. Зараз породілля з немовлям знаходиться у медичному закладі.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України «Зґвалтування». За клопотанням слідчого та прокурора рішенням суду 14 грудня підозрюваному обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави, він перебуває в слідчому ізоляторі. За вчинене зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років. Слідство триває.

Відділ комунікації поліції в Сумській області