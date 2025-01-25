На суму понад 121 000 гривень ошукали аферисти двох тернополянок

Потерпілі думали, що вбережуть свої кошти, а натомість стали жертвами шахраїв, які представилися співробітниками фінансових установ. Нікому не повідомляйте паролі та коди – будьте пильними та не дайте себе ошукати.

До працівників Тернопільського районного управління поліції звернулася 40-річна місцева мешканка. Заявниця розповіла, що їй зателефонував начебто представник банку та запропонував захистити банківські рахунки від зловмисників. Жінка продиктувала комбінацію цифр, які надійшли їй у повідомленні. За декілька хвилин вона отримала сповіщення про списання 38 000 гривень з електронного гаманця. Окрім того, аферисти змогли ще оформити кредит на суму 30 000 гривень, які також були переведені на інші рахунки.

Інша 51-річна потерпіла потрапила в пастку, коли їй повідомили, що невідомі особи намагаються розрахуватися за товар її банківською карткою. Для «захисту» вона повинна терміново переказати кошти на резервні картки. Дотримуючись вказівкою співрозмовника, жінка перерахувала понад 83 000 гривень.

За даними фактами слідчі поліції відкрили кримінальні провадження відповідно до ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Тривають оперативно-розшукові заходи щодо встановлення осіб, причетних до злочинів.

Поліцейські закликають громадян бути обережними та не довіряти телефонним дзвінкам, особливо якщо вам пропонують надати конфіденційну інформацію. Запам’ятайте, що офіційні установи ніколи не запитують подібні дані.

Якщо ви потерпіли від шахраїв, телефонуйте на спецлінію 102. Для оперативного надання допомоги від працівників Департаменту кіберполіції Національної поліції України звертайтесь за номером 0 (800)50-51-70.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області