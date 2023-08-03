На Тячівщині малолітній водій мотоциклу смертельно травмував пішохода

Слідчі Тячівського районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження за фактом дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої помер пішохід та травмувався малолітній водій мотоциклу. У справі призначено ряд експертних досліджень, триває досудове розслідування

Вчора, 2 серпня, близько 19:20 на лінію «102» надійшло повідомлення від фельдшера швидкої медичної допомоги про виїзд на місце ДТП. Медики зазначили, що констатували смерть пенсіонера та госпіталізують до лікарні неповнолітнього хлопця.

Для проведення слідчих дій за викликом прибула слідчо-оперативна група Тячівського районного відділу поліції. Правоохоронці встановили попередні обставини аварії. Відомо, що 13-річний місцевий житель, керуючи незареєстрованим мотоциклом «GEON», не впорався з керуванням та допустив наїзд на 93-річного односельчанина, який саме переходив дорогу.

Від отриманих травм старший чоловік загинув на місці, а малолітнього водія мотоцикла госпіталізували до реанімаційного відділення.

Слідчі вилучили з місця події транспортний засіб та інші речові докази, і внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Правова кваліфікація – ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

У справі буде проведено ряд експертних досліджень для встановлення об’єктивних обставин справи.

З родиною малолітнього, який незаконно керував незареєстрованим транспортним засобом, працює ювенальна поліція.

Відділ комунікації поліції в Закарпатській області