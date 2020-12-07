На Вінниччині п’яний водій вчинив ДТП, втік з місця пригоди та намагався відкупитись від патрульних

До поліцейських на стаціонарному посту «Літин» звернувся громадянин. Чоловік повідомив, що на АЗС водій автомобіля Mercedes-Benz Vito вчинив ДТП та, ймовірно, керував у стані сп’яніння.

Інспектори помітили, що винуватець автопригоди намагається залишити місце події. Патрульний подав сигнал про зупинку, але порушник не відреагував. Інспектори на службовому авто наздогнали втікача.

Спілкуючись із чоловіком, поліцейські виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Керманич почав пропонувати патрульним неправомірну вигоду та не реагував на попередження про кримінальну відповідальність.

Ігноруючи попередження, порушник не припиняв спроби дати патрульним гроші, тому поліцейські викликали на місце події слідчо-оперативну групу.

Чоловік пройшов огляд на стан сп’яніння. У його організмі виявили 2, 34 проміле алкоголю.

На 38-річного водія Mercedes-Benz Vito інспектори склали протоколи за ст. 130 (Керування напідпитку), ст. 124 (Вчинення ДТП), ст. 122-4 (Залишення місця ДТП) та за ст. 122-2 (Невиконання вимоги про зупинку) КУпАП. // Вартові еспресо