На Вінниччині «смотрящего» за колонією підозрюють в поширенні злочинного впливу та нападі на працівника установи

14 квітня ув’язненому однієї з виправних колоній Вінниччини слідчі-детективи ГУНП у Вінницькій області за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань повідомили про підозру у встановленні та поширенні злочинного впливу в установі відбування покарань. Крім того, йому інкримінують побиття працівника колонії.

Процесуальні дії проводилися за сприяння працівників Центрально-Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції.

30-річний чоловік, засуджений за розбій та незаконне заволодіння автотранспортом, тривалий час відбуває покарання в одній із виправних колоній на Вінниччині.

За словами начальника ГУНП у Вінницькій області Івана Іщенка, досудовим слідством встановлено, що ув’язнений неодноразово порушував режим утримання, правила поведінки в установі, натомість підтримував кримінальні традиції, чим здобув авторитет серед інших засуджених та отримав статус, так званого, «смотрящого» за установою. Він організував постачання заборонених предметів на закриту територію, вирішував конфлікти між засудженими.

Крім того, «смотрящий» встановив на території виправної колонії правила поведінки серед засуджених та вимагав безумовного їх дотримання вказаними особами. За порушення встановлених правил він та інші наближені до нього засуджені карали ув’язнених шляхом застосування фізичного та психологічного насильства.

Крім цього зловмисник здійснював збір та розподіл коштів, в тому числі, здобутих злочинним шляхом, забезпечував наповнення, так званого, «злодійського общака», при цьому, частина зібраних коштів передавалась за межі установи для підтримання функціонування криміналітету, а інша частина йшла на фінансування витрат з поширення свого злочинного впливу та авторитету на території установи.

Фігуранту повідомили про підозру у встановленні та поширенні злочинного впливу в установі відбування покарань відповідно до ч.2 ст. 2551 Кримінального кодексу України.

Такий злочин карається ув’язненням терміном до п’ятнадцяти років.

Крім того, ув’язненому повідомлено про підозру у вчиненні нападу на працівника адміністрації установи в кінці лютого цього року. Зловмисник наніс працівнику колонії тілесні ушкодження. Такі дії кваліфіковані за ст. 392 Кримінального кодексу України та караються ув’язненням терміном до 10 років.

В межах відкритих кримінальних проваджень в приміщеннях колонії проведені три санкціоновані обшуки. Слідчими вилучені мобільні телефони, сім карти та «чорнові» записи.

Процесуальне керівництво розслідування здійснює прокуратура Вінницької області.

Відділ комунікації поліції Вінницької області