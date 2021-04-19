На Волині чоловік через ревнощі вбив знайомого дружини

На Волині судили громадянина Білорусі, який до смерті побив чоловіка через ревнощі до дружини. Він наніс загиблому щонайменше 40 ударів, при цьому бив не лише руками, а й стільцем та відром.

Ратнівський районний суд Волинської області призначив вбивці покарання у виді семи років позбавлення волі.

Як ідеться у вироку, громадянин Білорусі приревнував знайомого дружини, який прийшов до неї в гості. Спочатку розпочав суперечку, а потім у спальні почав бити його. Спочатку ревнивець бив потерпілого руками, згодом стільцем та відром, а вже потім на вулиці завдав близько двадцяти ударів палицею по різних частинах тіла.

Отримані тілесні ушкодження стали смертельними для потерпілого.

У суді обвинувачений своєї вини не заперечував. Він розповів, що просив більше не приходити померлого до його дружини, однак той його не послухав. З його слів, у спальні першим удар наніс саме потерпілий, до того ж він не хотів залишати його будинок.

Потому конфлікт продовжився на кухні, де потерпілий спровокував суперечку словами «як хотів — так і мав дружину». Після цього, зі слів обвинуваченого, він нічого не пам’ятає. Чоловік наголосив, що не хотів розривати шлюб, саме тому він просив потерпілого не ходити до його дружини. Та додав, що щиро розкаюється у вчиненому. // Волинські новини