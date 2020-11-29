На Волині крадій зґвалтував 22-річну сестру

Волинянина, підозрюваного у зґвалтуванні сестри, взяли під варту

За наполегливої позиції прокурорів Старовижівського відділу Ковельської місцевої прокуратури суд обрав 27-річному жителю одного з сіл Старовижівського району, підозрюваному у зґвалтуванні, запобіжний захід у виді тримання під вартою на 60 днів.

Про це Depo.Львів повідомили у прокуратурі Волинської області.

Слідство вважає, що увечері 16 листопада 2020 року нетверезий раніше судимий за крадіжки зловмисник зґвалтував 22-річну сестру.

Йому повідомлено про підозру у вчиненні зґвалтування особи, з якою підозрюваний перебуває у сімейних відносинах (ч. 2 ст. 152 КК України)

Зауважимо, що за вчинення такого злочину Кримінальним кодексом України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.