На Волині померла жінка, яку побив співмешканець

На Камінь-Каширщині померла жінка, яку побив її співмешканець.

Про це повідомляє поліція області.

До медиків зі скаргами на погане самопочуття жінка звернулась у неділю, 8 листопада. Тоді постраждала повідомила, що травмувалась з власної необережності, однак лікарі сповістили про факт поліцію.

Правоохоронці опитали жінку, у результаті чого вона зізналась, що її побив співмешканець, робив він це систематично, упродовж кількох років, однак жодних заяв та ніколи не писала, бо нібито боялась його. Опісля цього лікарі прооперували її, та 9 листопада жінка померла.

Поліцейські опитали співмешканця потерпілої. 28-річний чоловік в результаті визнав, що тяжких тілесних ушкоджень завдав він кількома днями раніше. Жінка звернулася до медиків, коли їй стало гірше.

Зловмисник уже мав проблеми з законом через скоєння розбійного нападу.

Порушника одразу затримали, оголосили йому про підозру, а суд обрав зловмиснику запобіжний захід – тримання під вартою терміном 60 днів. Відповідно до статтю про «умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілої», йому загрожує позбавлення волі терміном від 7 до 10 років. // visnyk.lutsk.ua