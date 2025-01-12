На Волині прихильник «кремлівського» патріархату побив священника ПЦУ

За його словами, дітям було дуже цікаво, бо таке дійство у школі відбувалося вперше.

За словами представників єпархії, коли священник вийшов з класу, на нього напав батько одного з учнів, вдаривши його в обличчя та виразивши образливі слова.

“Усе було дуже швидко. Ніхто не очікував такої реакції. Чоловік поводився агресивно, і жодними словами його не вдавалося вгамувати”, — зазначив священник.

Отець Роман розповів, що на вулиці його зустріли близько 30 прихильників УПЦ МП, які були під керівництвом їхнього священника.

За словами отця Романа, ці люди почали ображати його та вчителів, а також погрожувати їм. Він зазначив, що більшість з них не мають дітей, які навчаються в цьому ліцеї, і додав, що чоловік, який накинувся на нього, працює в місцевому лісництві, хоча мав бути на роботі в цей час.

Після інциденту священник звернувся до медиків, оскільки після ударів боліла голова. Також він написав заяву в поліцію. // Букви