На Волині викрито діяльність нарколабораторії: вартість вилученого сягає понад ₴1,4 млн.

Організатора та спільника затримали, їм повідомили підозру. Вирішується питання щодо оголошення підозри ще чотирьом фігурантам справи.

Оперативники управління стратегічних розслідувань у Волинській області спільно зі слідчими обласної поліції встановили та припинили діяльність організованої групи, яка «спеціалізувалася» на виготовленні та продажі амфетаміну – небезпечного наркотику. Організував виробництво 40-річний житель Луцька. До протиправної діяльності він залучив ще п’ятьох місцевих мешканців.

До спеціально обладнаного приміщення фігуранти доставляли прекурсори для подальшого виготовлення наркотиків. Потужності виробництва дозволяли виготовляти близько трьох кілограмів психотропної речовини амфетамін. Наркотики збували на території Волинської та Рівненської областей, для безперешкодної діяльності та поповнення «злодійського общака» учасники злочинного угруповання сплачували кошти так званим «кримінальним авторитетам».

У суботу, 20 травня, поліцейські затримали організатора і спільника та провели ряд санкціонованих судом обшуків. У ході заходів вилучили 2 кг психотропу, понад 300 грамів канабісу, спеціальне хімічне обладнання, реактиви та прекурсори, електронні ваги, понад 100 тисяч гривень, 2 автомобілі фігурантів, «чорнові» записи.

Вартість вилучених наркотичних засобів та обладнання для їх виготовлення за цінами «чорного ринку» складає понад 1,4 млн гривень.

Наразі організатора та спільника затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та оголошено підозри за ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Обом фігурантам обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою 60 діб з правом внесення застави 402 та 268 тисяч гривень.

Вирішується питання про оголошення підозр іншим учасникам наркобізнесу.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дев’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна. Слідство триває за процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України