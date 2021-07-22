На Закарпатті розкрили зухвалий розбійний напад на подружжя пенсіонерів

Оперативники поліції Закарпаття затримали одного з розбійників, які посеред ночі напали та побили подружжя пенсіонерів. Особу його співучасника також відомо, тривають заходи щодо його розшуку. Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення

На початку місяця в селі Вільхівка, що неподалік Іршави, трапився зухвалий злочин: посеред ночі двоє зловмисників в чорних масках увірвалися до будинку пенсіонерів. Невідомі зв’язали 63-річну жінку та 68-річного чоловіка пластиковими стяжками, наносили їм численні удари та, погрожуючи розправою, вимагали грошові кошти.

Налякана жінка зізналася нападникам де сховані всі їхні збереження. Забравши 4 тисячі доларів, 2 тисячі гривень та золоті прикраси, зловмисники зачинили чоловіка в багажному відділенні автомобіля, який був припаркований в гаражі, а жінку – в салоні транспортного засобу. Після цього розбійники зникли у невідомому напрямку.

Як тільки пенсіонерам вдалося звільнитися, вони одразу ж зателефонували до поліції. Слідчо-оперативна група ретельно опрацювала місце події.

В цей час співробітники карного розшуку Головного управління поліції Закарпаття вже розпочали оперативну роботу для встановлення та затримання нападників. До розкриття злочину також залучили співробітників відділу кримінального аналізу, які, за допомогою системи відеоспостереження «Безпечне Закарпаття», відслідкували детальний маршрут руху зловмисників.

В результаті, вчора, 21 липня, за силової підтримки бійців КОРДу, закарпатські поліцейські затримали одного з розбійників в іншому кінці України, на території Донецької області. Встановлено, що злочин 53-річний затриманий вчинив разом з 26-річним чоловіком. Зараз правоохоронці продовжують його пошуки. Відомо, що підозрювані мають багате кримінальне минуле: обоє раніше судимі за майнові злочини.

Наразі за фактом розбійного нападу у поліції відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 187 Кримінального кодексу України. Фігурантам слідчі повідомили про підозру, а за місцем їхнього проживання поліцейські провели санкціонований судом обшук. У ході слідчої дії правоохоронці вилучили докази, що підтверджують причетність чоловіків до вчинення злочину.

Сьогодні суд розглянув клопотання слідчого, щодо обрання 53-річному затриманому запобіжного заходу. Суддя повністю задовільнила клопотання поліції – фігуранта взято під варту без можливості внесення грошової застави.

За скоєне нападникам загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Закарпатської області