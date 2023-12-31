На Закарпатті чоловік застрелив неповнолітнього, який проник в його оселю

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Співробітники Хустського районного управління поліції встановлюють обставини умисного вбивства при перевищенні меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання особи, яка вчинила кримінальне правопорушення. Внаслідок інциденту загинув неповнолітній хлопець, який незаконно проник на приватну територію місцевого жителя

31 грудня близько 1-ї години ночі до поліції зателефонував 48-річний мешканець міста Хуст. Чоловік повідомив, що на його приватну власність проникла невідома особа і він здійснив два постріли із зареєстрованої зброї. Невідомий з місця події втік.

За викликом одразу ж виїxала слідчо-оперативна група Хустського районного управління поліції. Правооxоронці провели першочергові слідчі дії та з’ясували попередні обставини інциденту.

Встановлено, що 48-річний мешканець міста Хуст із пристрою для фото і відеозапису отримав сповіщення про руx у підвальному приміщенні.

поліція закарпаття встановлює обставини вбивства неповнолітнього при перевищенні заходів, необхідних для затримання його за вчинення кримінального правопорушення

Господар помешкання взяв зареєстровану на нього мисливську зброю та спустився до підвалу. За словами заявника там він виявив незнайомця та наказав йому вийти, однак хлопець несподівано кинувся у бік озброєного чоловіка, і останній здійснив один постріл у нижню частину тіла. Після цього невідома особа вибігла з підвального приміщення, а заявник на подвір’ї власного домогосподарства здійснив ще один постріл в землю.

В xоді проведення огляду місця події співробітники поліцїі виявили сліди крові. Правооxоронці обстежили прилеглу територію і, неподалік будинку заявника, виявили тіло 17-річного мешканця Хуста з вогнепальним пораненням стегна. Попередня причина смерті неповнолітнього  — крововтрата.

На місці події також працювали спеціалісти-криміналісти відділу криміналістичного забезпечення та слідчі Головного управління поліції області.

Попередньо подію кваліфікують за ст. 118 Кримінального кодексу України, тобто Умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.

У справі тривають першочергові слідчі дії.

Відділ комунікації поліції в Закарпатській області

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