На Закарпатті інженера з технагляду підозрюють у службовій недбалості зі збитками у 538 тис грн

Інженеру з технічного нагляду повідомлено про підозру у службовій недбалості, що завдала тяжкі наслідки державним інтересам (ч. 2 ст. 367 КК України).

За даними слідства, підприємець здійснював технагляд за будівельними роботами при капітальному ремонті з переплануванням 1 поверху акушерсько-гінекологічного корпусу під відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги в Тячівській районній лікарні.

Не провівши належну перевірку, підозрюваний підписав звітну документацію із внесеними до неї фальсифікованими даними щодо реальних обсягів і вартості виконаних робіт. Як наслідок – державі завдано збитків на 538 тис. грн. Їх безпідставно перераховано підряднику із фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19.

Вирішується питання щодо обрання інженеру з технічного нагляду міри запобіжного заходу. Щодо керівника підрядної фірми, провадження за обвинуваченням його в заволодінні чужим майном і службовому підробленні перебуває на розгляді в Тячівському районному суді.

Досудове розслідування здійснюють слідчі ГУ Нацполіції в Закарпатській області, повідомяє пресслужба Закарпатської обласної прокуратури. // Закарпаття онлайн