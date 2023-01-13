На Закарпатті керівник підприємства за $20 тис. хабаря продав щебень за заниженою ціною

Закарпатська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо колишнього в.о. директора філії підприємства за фактом вимагання та одержання ним неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, обвинувачений налагодив схему продажу щебню з кар’єру поза бухгалтерським обліком. За 20 тис дол США він обіцяв поставляти замовнику продукцію за заниженою вартістю.

Його викрили під час одержання усієї суми. На час слідства чоловіка відсторонили від посади.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Головного управління Нацполіції в Закарпатській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора