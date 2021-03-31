Заволодіння ₴9 млн. держкоштів при будівництві залізничного сполучення Київ–Бориспіль – судитимуть постачальника

Деснянською окружною прокуратурою міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно ексдиректора компанії-постачальника, якого обвинувачують у заволодінні майже 9 млн гривень бюджетних коштів при постачанні піску для будівництва залізничного сполучення від вокзалу «Київ — Пасажирський» до міжнародного аеропорту «Бориспіль» (ч. 5 ст. 191 КК України).

Як раніше повідомлялось, між ТОВ «Київ пісок» та регіональною філією «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» був укладений договір щодо поставки піску для будівництва швидкісної залізничної лінії.

Надалі, на підставі підроблених видаткових накладних, у яких містилися завідомо неправдиві відомості щодо загального об’єму поставленого піску — 60 000 куб.м., регіональна філія «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» перерахувала на рахунок підприємства грошові кошти у сумі близько 21, 4 млн грн.

Документально підтверджується, у тому числі висновком судово-економічної експертизи, що підприємством фактично поставлено тільки 35 тис. куб.м. піску, у зв’язку з чим майже 9 млн грн державних коштів були безпідставно отримані ексдиректором підприємства за фактично не поставлений пісок.

Наразі обвинувальний акт відносно ексдиректора компанії-постачальника скеровано до Деснянського районного суду м. Києва для розгляду по суті.

За вчинене обвинуваченому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Викрито правопорушення прокурорами спільно зі слідчими СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві за оперативного супроводження 3-го відділу Головного відділу контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ у м. Києві та Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура