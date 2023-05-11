На Закарпатті прикордонника-хабарника затримали за організацію «зеленого коридору» для переміщення цигарок

За безперешкодний перетин кордону з тютюновими виробами фігурант отримував винагороду – 50 доларів США за один ящик з товаром. Затримали інспектора прикордонної служби після отримання неправомірної вигоди.

Як встановили оперативники управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області Нацполіції спільно з колегами-правоохоронцями, прикордонник організував так званий «зелений коридор» для безперешкодного переміщення цигарок до країн ЄС. За визначене суму винагороди він надавав «експортерам» інформацію про відсутність нарядів на лінії кордону. Сума неправомірної вигоди залежала від кількості тютюнового вантажу. Ціна за один ящик становила 50 доларів США.

8 травня оперативники УСР спільно зі слідчими 6-го слідчого відділу (з дислокацією в м. Ужгороді) ТУ ДБР, розташованого у місті Львові, працівниками військової контррозвідки СБУ та прокурорами Закарпатської спеціалізованої прокуратури в сфері оборони Західного регіону затримали прикордонника на одержанні 2 000 доларів США неправомірної вигоди.

Затриманому фігуранту повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

За прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою чинним законодавством передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України