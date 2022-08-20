На Закарпатті припинено діяльність шахрайського call-центру зі штатом понад пів сотні працівників

Співробітники кримінальної поліції та слідчі Головного управління Національної поліції в Закарпатській області, у співпраці з працівниками Мукачівського районного управління поліції, припинили злочинну діяльність шахрайського Call-центру, до штату якого входило понад 50 осіб.

У ході оперативної роботи поліцейські з’ясували, що офіс шахрайської організації знаходиться на території міста Мукачево. Зловмисники виманювали гроші у громадян за наступною схемою: телефонували жителям різних областей України, представлялися працівниками банку та повідомляли про необхідність проведення операцій з їх банківськими рахунками.

Використовуючи психологічні методи впливу та діючи за підготовленою інструкцією, фігуранти випитували у потерпілих їх особисті банківські дані – зокрема йдеться про СVV-код до картки та термін її дії, – які в подальшому використовували для доступу до онлайн-банкінгу та зняття готівки з рахунків своїх жертв.

20 серпня, поліцейські провели обшуки у офісі шахраїв. Вилучили всю комп’ютерну техніку та інші речові докази.

Станом на тепер тривають оперативні заходи зі встановлення організаторів та інших можливих осіб причетних до вказаної злочинної діяльності. Також поліція працює над тим, аби встановити коло постраждалих осіб.

Попередня правова кваліфікація злочину – ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України, тобто Шахрайство. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 8 років.

Досудове розслідування у справі триває.

Поліція Закарпатської області