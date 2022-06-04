На Закарпатті ухилянт прикинувся валізою, щоб втекти за кордон

Прикордонники викрили нехитрий план та запобігли незаконному перетину кордону.

Військовослужбовці Чопського загону запобігли спробі незаконного переправлення через державний кордон України 19-річного юнака. Хлопець прикинувся валізою, щоб втекти з України попри заборону.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

Прикордонники виявили порушника під час огляду мікроавтобуса, який прямував у Словаччину. Хлопець ховався у багажнику між валізами.

«За вказівкою прикордонників невідомий вийшов з автомобіля та пред’явив свій паспортний документ. Затриманий виявився 19-річним громадянином України, жителем Закарпаття», — йдеться у повідомленні.

На місце події викликали поліціянтів. Із завершенням відповідних процесуальних заходів правопорушник та водій, який його перевозив, вибули з пункту пропуску у супроводі слідчого. В ДПСУ додали, що після встановлення всіх обставин справи, порушника притягнуть до адміністративної відповідальності. // УНІАН