Кіберполіцейські викрили шахрая, який поцупив з рахунку військовослужбовця ₴45 000

Зловмисник отримав доступ до банківського рахунку військового та привласнив його гроші. Фігуранту повідомили про підозру.

Шахрая викрили кіберполіцейські спільно зі слідчими Черкаського райуправління поліції, працівниками відділу кримінального аналізу обласного Главку та під процесуальним керівництвом Черкаської окружної прокуратури.

Встановлено, що 31-річний раніше судимий черкащанин, отримавши доступ до фінансового номера військовослужбовця ЗСУ, привласнив понад 45 000 гривень на підконтрольний йому рахунок.

За місцем проживання фігуранта правоохоронці провели обшук та виявили докази, які підтверджують його причетність до вчиненого злочину.

Чоловікові оголошено про підозру за ч. 1 ст. 357 (Викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження), ч. 4 ст. 190 (Шахрайство), ч. 1 ст. 361(Несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж), ч. 4 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Слідчі дії тривають.

Також поліцейські встановлюють й інших можливих потерпілих.

Відділ комунікації поліції Черкаської області