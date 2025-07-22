На Закарпатті заблоковано ще дві схеми незаконного переправлення осіб через кордон

На території Закарпатської області співробітники поліції у співпраці з оперативниками ГОРВ 27 прикордонного загону та працівниками УСБУ в Закарпатській області заблокували ще два канали незаконного переправлення чоловіків призовного та мобілізаційного віку через державний кордон України.

Одну зі схем викрили співробітники Рахівського районного відділу поліції. Як з’ясували правоохоронці, до її організації причетний 31-річний житель Ужгородського району. Зловмисник підшукував охочих покинути межі країни та за 10 000$ пропонував їм втечу до Румунії поза офіційними пунктами пропуску. Маршрут пролягав через річку Тиса. Своїх клієнтів зловмисник зустрічав в Ужгороді, проводив для них інструктаж та пояснював як та де безпечніше перетинати кордон.

Під час контролю за вчиненням злочину фігуранта затримали «на гарячому» в Ужгороді — після отримання грошей за майбутні послуги від 22-річного мешканця Чернігівської області. З місця події вилучено готівку, отриману незаконним шляхом, та автомобіль «Mitsubishi Lancer», яким фігурант перевозив клієнта.

Ще один такий канал заблокували співробітники Берегівського районного відділу поліції. До його організації причетний мешканець села Павшино Мукачівського району. Правоохоронці встановили, що зловмисник підшукав чергового клієнта — мешканця Харкова, зустрів його в Мукачеві та на автомобілі «Mercedes» доставив до одного з готельних комплексів у селі Косонь Берегівського району. Для свого клієнта він провів детальний інструктаж та показав напрямок руху для втечі до Угорщини поза офіційними пунктами пропуску.

Зловмисника було викрито одразу після того, як він отримав від клієнта 3000$ за незаконні послуги. Автівку та гроші вилучено.

Обох переправників поліцейські затримали у процесуальному порядку та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Їм слідчі повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України, тобто незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене з корисливих мотивів.

Процесуальне керівництво у справах здійснюють Тячівська окружна прокуратура та Берегівська окружна прокуратура. Досудове розслідування триває.

Поліція Закарпатської області