На Закарпатті затримали рецидівіста, який поранив чоловіка із саморобної зброї

Співробітники поліції Тячівщини відкрили кримінальне провадження за фактом використання зброї в селі Тересва, стрілка затримано. В ході досудового розслідування будуть з’ясовані всі обставини злочину

Сьогодні, 3 лютого, в 5 годині ранку до поліції Тячівщини звернулися медики, які повідомили, що у їх лікарню доставлено чоловіка з вогнепальним пораненням. Де 22-річний мешканець Тересви отримав кулю в гомілку, в медзакладі він розповідати не став.

Співробітники поліції одразу прибули на виклик та встановили, що троє чоловіків о 4 годині ранку прийшли в майстерню до 36-річного мешканця Тересви на Тячівщині. Той навіть не відчинив двері, взяв саморобну зброю та вистрілив в нижню їх частину.

Відвідувачі одразу ж втекли з місця злочину, через деякий час один із них звернувся по допомогу лікарів.

Правоохоронці встановили, що стрілок вже тричі мав судимість за хуліганство, незаконне зберігання зброї та нанесення тілесних ушкоджень середньої тяжкості. Він розповів, що зброю змайстрував сам, надихнувшись відео з інтернету. На даний момент поліція працює з відвідувачами нападника. Встановлюються причини їх пізнього візиту до стрілка.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1ст. 263 Кримінального кодексу України, тобто незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Таке правопорушення карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

Стрілка уже затримано в порядку ст.208 КПК України та поміщено в ізолятор тимчасового тримання. Слідство у справі триває.

Відділ комунікації поліції Закарпатської області