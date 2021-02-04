На Закарпатті затримали зловмисників, які підпалили магазин у Воловці (відео)

У селищі Воловець співробітники кримінальної поліції затримали двох зловмисників, які підпалили міні-маркет і втекли. Фігурантів поміщено до ізолятора тимчасового тримання. За фактом замаху на умисне пошкодження майна, вчиненого шляхом підпалу, у поліції розпочали слідство

2 лютого вночі, близько 03.30 години, до поліції надійшло повідомлення про пошкодження вхідних дверей міні-маркету у селищі Воловець, що розташований по вулиці Карпатській.

На місце злочину виїхали співробітники місцевого відділу поліції, які з’ясували, що двоє чоловіків у балаклавах облили вхідні двері легкозаймистою речовиною та підпалили. Окрім цього зловмисники зірвали й вивіску закладу.

На пошуки зловмисників одразу залучили місцевих оперативників та кінолога зі службовою собакою. Взявши запаховий слід, вівчарка Гера разом з поліцейськими пройшли понад 5 кілометрів. Через безлюдні вулиці, закинуті будинки, залізничну колію собака привела працівників поліції під будинок, у якому могли переховуватись палії.

Під час проведення огляду, з помешкання, яке належить 32-річному раніше судимому жителю селища, поліцейські вилучили одяг та взуття із різким запахом горючої речовини. Разом із господарем у будинку перебував його 28-річний товариш зі Сваляви.

Обох чоловіків, які обґрунтовано підозрюються у вчиненні підпалу, затримали у процесуальному порядку. Зараз вони перебувають в ізоляторі тимчасового тримання.

За вказаним фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.15, ч.2 ст.194 (Замах на умисне пошкодження майна, шляхом підпалу) Кримінального кодексу України. Затриманим вже повідомили про підозру у вчиненому злочині.

Наразі поліцейські встановлюють мотиви вчинку чоловіків. Слідство у справі триває.

Відділ комунікації поліції Закарпатської області