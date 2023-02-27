На Закарпатті затримали п’яного водія, який на Берегівщині вчинив смертельну ДТП та втік

Вчора, 26 лютого, на лінію «102» надійшло повідомлення про те, що на узбіччі автодороги між селом Теково та смт. Королево Берегівського району виявлено жінку, без ознак життя. Поруч із нею знаходився велосипед.

Поліцейські, які прибули за викликом, встановили, що загиблою є 63-річна мешканка селища Королево.

Усі обставини події вказували на те, що на загиблу було скоєне наїзд.

Співробітники груп реагування патрульної поліції спільно з працівниками сектору кримінальної поліції Виноградова розпочали пошукові заходи та оперативно затримали причетного до смертельної аварії.

Встановлено, що наїзд на жінку вчинив 21-річний мешканець Тячівського району. Хлопець перебував за кермом свого авто «Аudi» у стані алкогольного сп’яніння, у нього виявлено 1,19 проміле алкоголю. На його автомобілі правоохоронці зафіксували характерні для ДТП ушкодження. Зловмисника затримали в порядку ст. 208 КПК України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

За даним фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України, тобто Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, якщо вони спричинили смерть потерпілого. Санкція статті передбачає покарання у вигляді десяти років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном від 5 до 10 років.

У справі буде проведено ряд експертних досліджень. Досудове розслідування триває.

Поліція Закарпатської області