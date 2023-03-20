На Запоріжжі цивільний заволодів зброєю військового та почав стрільбу: одна людина загинула, троє поранені

У місті Гуляйполе Запорізької області цивільний чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, заволодів зброєю військового та почав хаотичну стрільбу. У результаті: один військовий загинув, трьох громадян ушпиталено (з них – 1 військовий, 2 – цивільних).

Цю інформацію Суспільному підтвердили у пресслужбі Нацполіції та міський голова Гуляйполя Сергій Ярмак.

За уточненими даними 17.03.2023 біля одного з місцевих магазинів, цивільний, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, вдарив у голову та вихватив вогнепальну зброю у військовослужбовця НГУ В/Ч 3033. Відібравши зброю, чоловік почав вести хаотичну стрільбу.

Фігуранту (1969 р.н) повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 15, ст. 115 (Замах на вбивство), ч. 1 ст. 262 (Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживанням службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Наразі чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді арешту строком на 60 діб.