На Житомирщині СБУ блокувала нелегальний збут оптових партій бурштину великих фракцій до Східної Азії (відео)

На Житомирщині співробітники Служби безпеки України блокували нелегальний збут оптових партій бурштину-сирцю великих фракцій до країн Східної Азії.

За даними досудового слідства, протиправний бізнес організували двоє мешканців Новограда-Волинського. Протягом кількох років ділки скуповували «сонячний камінь» у нелегальних копачів із північних областей України. Після сортування та розфасовки зловмисники за посередництва фігурантів раніше відкритих кримінальних проваджень переправляли нелегальний товар транзитом через треті країни іноземним замовникам. За оперативними даними, щомісяця вони збували бурштину на майже 2 мільйони гривень.

У межах раніше відкритого кримінального провадження правоохоронці провели низку обшуків за місцями проживання зловмисників та зберігання янтарю. Під час слідчих дій вилучено понад 55 кілограмів великих фракцій бурштину-сирцю, вартість якого, за попередніми оцінками, становить до мільйона гривень.

Наразі нелегальний бурштин направлено для проведення відповідних експертиз.

Викриття зловмисників здійснювалося оперативниками та слідчими Управління СБ України у Житомирській області під процесуальним керівництвом Житомирської обласної прокуратури.

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СБУ