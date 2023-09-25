На Житомирщині поліцейські викрили шахрайську схему з фіктивного працевлаштування за кордон

До протиправної діяльності спільники залучили рекрутерів для спілкування з потенційними клієнтами в спеціально облаштованих офісах. Днями слідчі слідчого управління ГУ Національної поліції Житомирщини спільно з оперативниками регіонального відділу протидії кіберзлочинам Нацполіції припинили незаконну діяльність шахраїв.

Поліцейські встановили, що учасники схеми обіцяли в месенджері Telegram знайти офіційну роботу українцям у Європі. На такі оголошення натрапляли потенційні заробітчани. Вони сплачували вартість послуги, однак очікуваної поїздки так і не відбулося. А збагнувши, що їх ошукали, зверталися до поліції.

Днями в кількох офісних приміщеннях, за місцями проживання фігурантів та в їх транспортних засобах у м. Бердичеві, Довбиській та Курненській громадах, а також у м. Житомирі поліцейські провели понад десяток санкціонованих обшуків. До проведення процесуальних дій були залучені силовики роти поліції особливого призначення.

У результаті слідчі вилучили 30 комп’ютерних системних блоків, 12 ноутбуків, близько 50 мобільних телефонів, кілька десятків упаковок від сім-карт мобільних операторів звʼязку та скетч-карти, документацію та чорнові записи, банківські картки та понад 500 тисяч гривень готівки.

Як з’ясували правоохоронці, для реалізації шахрайської схеми учасники орендували офісні приміщення та розміщували оголошення про працевлаштування у месенджері. Заробітчанам швидко знаходили «роботу» та повідомляли про запланований виїзд, відтак незаконно отримували від них оплату за надані послуги. Надалі дату виїзду за кордон переносили, а пізніше й взагалі обривали зв’язок з клієнтами. Отримані кошти спільники привласнювали через рахунки фіктивних приватних підприємців.

Нині триває досудове розслідування за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) КК України. Поліцейські встановлюють інших потерпілих від протиправних дій фігурантів.

Процесуальне керівництво здійснює Житомирська обласна прокуратура.

Відділ комунікації поліції Житомирської області