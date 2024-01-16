На Житомирщині викрито шахрайський call-центр, організований зеками у виправній колонії (фото)

За процесуального керівництва прокурорів Житомирської обласної прокуратури чотирьом ув’язненим повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, з використанням електронно-обчислювальної техніки (ч. 4 ст. 190 КК України).

Слідство встановило, що група засуджених, які відбувають покарання за різні злочини у виправній колонії Житомирщини, організували так званий кол-центр та обманним шляхом знімали кошти з банківських рахунків громадян.

Підозрювані по телефону представлялися працівниками банку і повідомляли власникам рахунків, що їм нібито надійшла допомога від держави. Але для одержання коштів треба назвати реквізити банківського рахунку та код підтвердження, які надійдуть в смс повідомленнях. Один з них задля конспірації навіть змінював свій голос на жіночий.

Введені в оману потерпілі виконували вказівки шахраїв та миттєво позбувалися певних сум, нічого не підозрюючи. З рахунків окремих довірливих громадян за допомогою мобільного пристрою ділки знімали гроші більше десяти разів. Після спілкування з «банківським працівником» пенсіонери, громадяни соціально вразливої категорії, рідні військовослужбовців замість допомоги втрачали до чверті тисяч гривень своїх заощаджень.

Від шахрайських дій потерпіло близько десятка жителів різних областей. Наразі встановлюється ймовірна більша кількість потерпілих. Протягом січня-серпня 2023 року підозрювані збагатилися на понад пів сотні тисяч гривень.

Під час обшуків у камерах установи, де відбувають покарання підозрювані, вилучено готівкові гривні, долари США, євро, російські рублі у гривневому еквіваленті на суму майже 60 тис. грн, 13 мобільних телефонів, сім-картки, модем для бездротового інтернету, банківські картки, чотири блокноти з чорновими записами, зокрема, з обліком надходження коштів, квитанції про перерахування грошей та інші докази шахрайства.

Злочинну діяльність викрито Житомирською обласною прокуратурою спільно з УСБУ в області, ГУНП в області, за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань в області ДСР Нацполіції України.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури