На Золочівщині нетверезий водій хотів відкупитися за 700 доларів

За процесуального керівництва Золочівської окружної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 36-річного чоловіка. Йому інкримінують обіцянку та надання службовим особам неправомірної вигоди (ч. 1 ст. 369 КК України).

Розслідуванням встановлено, що у липні цього року, в Золочівському районі, у комендантську годину працівниками поліції було зупинено водія транспортного засобу. Фігурант порушив правила дорожнього руху та перебував в стані алкогольного сп’яніння.

Для того, щоб уникнути адмінвідповідальності, обвинувачений запропонував поліцейським хабар у розмірі 700 доларів США. Він поклав гроші на сидіння службового автомобіля. Правоохоронці відмовились від неправомірної вигоди та викликали на місце події слідчо-оперативну групу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики

Львівської обласної прокуратури