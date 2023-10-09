Начальника управління Волинської ОВА підозрюють в хабарництві

Керівник Волинської обласної прокуратури повідомив начальнику одного з управлінь Волинської обласної військової адміністрації про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, упродовж серпня-жовтня 2023 року посадовець тричі одержував від підприємця неправомірну вигоду. Вона призначалася за надання дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря. А сам підприємець займається розробкою документів для отримання суб’єктами господарювання таких дозволів.

Всього задокументовано одержання начальником управління 51 тис гривень.

Під час одержання останнього траншу в 19 тис грн його затримали правоохоронці.

Суд обрав посадовцю запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Досудове розслідування проводить СУ ГУНП у Волинській області за оперативного супроводу працівників УСР ДСР Національної поліції України.

Волинська обласна прокуратура