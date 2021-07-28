Напад на працівників поліції на Мукачівщині: підозрюваному обрано запобіжний захід

За клопотанням слідчого, погодженим прокурором Мукачівської окружної прокуратури, 28-річного жителя Мукачівського району взято під варту за підозрою у заподіянні працівникові правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень (ч. 2 ст. 345 КК України). Водночас слідчим суддею Мукачівського міськрайонного суду йому визначено заставу у розмірі 45 400 грн.

Наразі встановлено, що чоловік спровокував конфлікт із правоохоронцями, які в складі слідчо-оперативної групи приїхали на виклик щодо вчинення домашнього насильства у с. Великі Лучки. Підозрюваний перебував у стані алкогольного сп’яніння та поводився агресивно, на законні вимоги поліцейських не реагував. При цьому наніс особам кілька ударів у різні частини тіла.

Відомо, що раніше закарпатець вже був фігурантом кількох кримінальних проваджень проти життя та здоров’я особи. У разі доведення вини в інкримінованому злочині, особі передбачене покарання у виді до 5 років обмеження волі чи позбавлення волі на той самий строк.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури