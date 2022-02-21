Наживалися на довірливих пенсіонерах: двоє чоловіків підозрюються у шахрайстві

За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру двом раніше судимим харків’янам за фактом шахрайства, вчиненого повторно за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах (ч. 2, 3 ст. 190 КК України).

Як повідомив керівник окружної прокуратури Едуард Новіков, досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, діючи за попередньою змовою, з листопада 2021 року ошукувала пенсіонерів. Так, зловмисники телефонували літнім людям та, видаючи себе за їхніх родичів, повідомляли, що потрапили в лікарню і терміново потребують грошей на операцію. Зловмисники зазначали, що гроші треба передати «лікарю», який приїде додому до потерпілих.

З пенсіонерами безпосередньо зустрічався 37-річний чоловік, який і забирав гроші. Його 40-річний напарник знаходився неподалік та контролював зовнішню обстановку.

19 лютого 2022 року, після отримання коштів від чергової жертви, обох чоловіків затримано в порядку ст. 208 КПК України. Їм повідомлено про підозру у вчиненні 6 епізодів кримінальних правопорушень, вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

Сума збитків, завданих потерпілим, складає майже 700 тис. грн.

Слідчі дії тривають, встановлюється коло осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, а також причетність підозрюваних до інших злочинів.

Досудове розслідування проводять слідчі Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області, оперативний супровід здійснюють співробітники Управління стратегічних розслідувань в Харківській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури