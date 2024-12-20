Не сидиться. Командир 211 бригади Олег Побережнюк оперативно вийшов з-під варти під заставу

Чи вніс заставу Олег Побережнюк особисто, чи внесли за нього – у прокуратурі не повідомляють

У Тернополі командир 211 понтонно-мостової бригади Олег Побережнюк вийшов з-під варти під заставу. Вчора, 19 грудня, йому обрали запобіжний захід – тримання під вартою упродовж двох місяців, з правом внесення застави у розмірі 908 тисяч 400 гривень. Про це повідомило Суспільне з посиланням на Тернопільську спеціалізовану прокуратуру у сфері оборони Західного регіону.

Чи вніс заставу Олег Побережнюк особисто, чи внесли за нього – у прокуратурі наразі не повідомляють.

Командиру бригади Олегу Побережнюку пред’явили підозру в зловживанні службовим становищем. За даними слідства, він залучав підлеглих військовослужбовців до будівництва власного будинку на Хмельниччині, відволікаючи їх від виконання службових обов’язків.

Національна поліція проводила розслідуванн я щодо керівника бригади. Йому повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем із тяжкими наслідками (ч. 2 ст. 364 КК України). Імені підозрюваного не називають, але йдеться про Олега Побережнюка, адже саме він є командиром бригади.

Судове засідання у Тернопільському міськрайонному суді щодо обрання запобіжного заходу для Побережнюка перенесли через відсутність його адвоката, який не зміг бути присутнім з поважних причин.

Деякі військовослужбовці 211 бригади висловили підтримку своєму командиру, називаючи обвинувачення «замовними» та заперечуючи факти зловживань і насильства в бригаді.

Нагадаємо, на Хмельниччині слідчі обласної поліції розслідують кримінальне провадження, де фігурує керівництво 48 інженерної бригади командування Сил підтримки ЗСУ. Про це повідомляє «Главком» з посилання на дані судового реєстру. За даними досудового розслідування, протягом квітня-грудня 2023 року командир інженерної бригади полковник використовував п’ятьох підлеглих-військових на будівництві будинку свого тестя. При цьому безкоштовну працю солдатів на паперах було оформлено як «виконання завдання в рамках бойового розпорядження (бойовий наказ)». За це вояки отримували з бюджету по 30 тис. грн щомісячно. Як підрахувало слідство, внаслідок незаконних дій втрати бюджету склали 1,2 млн грн. // Главком