Недостовірні дані виявили у 99% декларацій чиновників

З 2022 року за неправду в деклараціях можуть кинути за ґрати.

З 2017 по 2019 рік Національне агентство з питань запобігання корупції провело 2123 повні перевірки декларацій чиновників. У 99% випадків, або в 2106 чиновників виявили порушення.

Про це повідомляється на сайті платформи для роботи з відкритими державними даними Опендатабот.