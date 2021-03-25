Ночью под Днепром супружеская пара задержала автомобильного вора

24 марта, около полуночи, на спецлинию «102» позвонила женщина и попросила помощи полиции. Оказалось, она с мужем задержала неизвестного, который пытался проникнуть в их автомобиль, припаркованный возле дома, в селе Дослидное.

То, что автомобиль пытается открыть неизвестный гражданин, случайно увидела сестра заявительницы и сообщила ей об этом.

Владельцы авто выбежали на улицу, впрочем, злоумышленник успел сбежать. Супруги поехали на его поиски. Злоумышленника догнали, остановили, и позвонили в полицию, — сообщает пресс-служба полиции.

Патрульные прибыли на место происшествия. Во время поверхностной проверки они обнаружили у 35-летнего гражданина несколько наборов инструментов с ключами, трос, кабели, датчик измерения давления шин и прочее. Объяснить откуда у него эти вещи человек не смог. На место происшествия инспекторы вызвали следственно-оперативную группу для выяснения всех обстоятельств происшествия. // Голос