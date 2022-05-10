Обережно! Зловмисники підроблюють ресурси МВС України

Працівники Кіберполіції спільно з фахівцями управління інформатизації Головного сервісного центру МВС України виявили факти створення та розповсюдження фішингових ресурсів, які зовні схожі на офіційний сайт з надання сервісних послуг. Підроблені ресурси зловмисники «просували» за допомогою реклами у соцмережах.

Під виглядом перевірки посвідчення водія шахраї здійснювали незаконний збір даних про серію та номер посвідчень. Імовірно, в подальшому, зловмисники планували виготовлення підроблених водійських документів з оригінальними серійними номерами, аби вони перевірялись у базах даних.

Поряд з цим інші вкладки та сторінки на фішингових сайтах були неактивними.

З незаконного обігу вилучено базу даних щодо близько тисячі водійських посвідчень. Роботу 5 фішингових вебресурсів наразі заблоковано.

Аби не стати жертвою фішингу, не переходьте за сумнівними гіперпосиланнями та не вводьте конфіденційні дані на підозрілих ресурсах.

Уважно перевіряйте URL-адресу, адже будь-які неточності можуть означати, що ви потрапили на фішинговий сайт.

У разі виявлення шахрайських ресурсів просимо повідомляти про це на електронну пошту кіберполіції: [email protected]

Національна поліція України