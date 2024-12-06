Обіцяв придбати нерухомість за кошти громади: у Миколаєві викрито псевдопосадовця-шахрая

Знаходячи на онлайн-платформі оголошення про продаж нерухомості, фігурант телефонував продавцям та, представляючись працівником органу місцевого самоврядування, обіцяв придбати житло за рахунок бюджету громад. Як тільки-но нинішні власники погоджувалися, надавав їм реквізити банківського рахунку свого знайомого для сплати за оформлення документів. Поліцейські викрили зловмисника та оголосили йому про підозру у вчиненні шахрайських дій. Йому загрожує до трьох років ув’язнення.

Викрили фігуранта оперативники відділу протидії кіберзлочинам в Миколаївській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України разом зі слідчими відділення поліції № 3 Миколаївського райуправління та управління карного розшуку обласного главку поліції. Під час проведення обшуку за місцем проживання чоловіка поліцейські виявили та вилучили речові докази.

Під час досудового розслідування поліцейські встановили, що протягом кількох місяців 33-річний мешканець Миколаєва на інтернет-майданчику підшукував оголошення про продаж нерухомості в різних регіонах країни. Під час телефонних розмов фіктивний посадовець надавав потенційним жертвам банківські реквізити платіжної картки, яку заздалегідь взяв у знайомого. Щоразу, щоб продати житло, власникам начебто необхідно було сплатити від 10 до 12 тисяч гривень для оформлення документів щодо покупки нерухомості. Зловмисник запевняв, що згодом витрачені гроші їм будуть повернуті з бюджету громади.

Нині слідчі за процесуального керівництва Окружної прокуратури Миколаєва довели причетність чоловіка до декількох фактів скоєння злочинів та повідомили про підозру за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство». Йому загрожує до трьох років позбавлення волі.

Зловмисник вже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів проти власності. Нині поліцейські встановлюють кількість потерпілих громадян та перевіряють його причетність до скоєння аналогічних злочинів.

Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області