Ображала держсимволи України та заявляла, що «її місто бомблять жовто-блакитні» – у Житомирі судитимуть «дворянку Харківської губернії російської імперії»

Прокурори Житомирської обласної прокуратури надіслали до суду обвинувальний акт стосовно жительки Харкова за фактом заперечення збройної агресії російської федерації проти України, розпочатої у 2014 році (ч. 1 ст. 436-2 КК України).

За даними слідства, злочин проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку інкримінують 50-річній жительці Харкова, раніше судимій за крадіжки.

Подія сталася минулої середи, у торговельному центрі Житомира. Жінка перебувала транзитом у місті та спізнилася на свій автобус, тож в очікуванні наступного рейсу відвідала парфумерно-косметичний магазин відомого бренду.

Обвинувачена під час суперечки з продавцем голосно заявила, що всі українці – «терпіли». Коли ж присутні запитали стосовно її причетності до українців, заперечила і демонстративно наголосила, що вона – «дворянка Харківської губернії російської імперії». Щоправда, уточнила, що в «губернії» народилася прабабка, а вона – у Радянському Союзі.

Далі в імперському спічі фігурантка заявила, що «її місто бомблять жовто-блакитні» та зневажливо назвала державні символи України.

Житомиряни зафільмували висловлювання обвинуваченої та виклали у соцмережу. Відео викликало значний суспільний резонанс.

Досудове розслідування, за процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури, проводило УСБУ в області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури