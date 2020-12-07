Одессит зарезал потенциального кума и пытался сбежать (видео)

Инцидент произошел, когда правонарушитель предложил товарищу стать крестным отцом для своего ребенка и пригласил к себе.

Полицейские Одесской области задержали жителя Суворовского района по подозрению в убийстве своего будущего кума.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Инцидент произошел в одной из квартир многоэтажки на улице Махачкалинской.

«Правонарушитель предложил товарищу стать крестным отцом для своего ребенка и пригласил к себе обсудить все важные вопросы по подготовке к крестинам. Во время угощения будущего кума между мужчинами возник спор, в которой хозяин схватил со стола нож и ударил им гостя в грудь», — говорится в сообщении.

Пострадавшему сразу вызвали «скорую», но по прибытию врачи констатировали смерть 41-летнего мужчины. 44-летний злоумышленник тем временем с места происшествия скрылся. Его правоохранители догнали в нескольких кварталах от дома. По словам мужчины, он набросился на товарища с ножом, потому что тот якобы безосновательно назвал его плохим семьянином.

Нож и другие вещественные доказательства, изъятые из дома фигуранта, полицейские направили на экспертизу, а ему самому сообщили о подозрении в умышленном убийстве по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. До избрания меры пресечения подозреваемого задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. За содеянное ему грозит от семи до пятнадцати лет заключения. // УНИАН