«Ваша родичка потрапила у ДТП»: шахраї видурили у пенсіонерки з Одещини 153 тисячі гривень

Чоловіка, який приходив до жінки по гроші, судитимуть, його спільника – розшукують.

Правоохоронці з’ясували: 63-річній жительці Сарати зателефонував невідомий чоловік, представився хірургом і повідомив, що її родичка потрапила в ДТП й потребує негайного оперативного втручання. За його словами, на операцію потрібно 4000 доларів США. Жінка розхвилювалася і віддала спільнику додзвонювача, який буквально за кілька хвилин постукав у її двері, 153 тисячі гривень своїх заощаджень. Тільки після того, як він пішов, пенсіонерка зателефонувала родичці: тоді й з’ясувалося, що з нею насправді все добре. Потерпіла зрозуміла, що її ошукали, і звернулася в поліцію.

В ході проведення слідчо-розшукових заходів правоохоронці встановили, що по гроші до жінки приходив 43-річний житель Болградського району. Він дізнався, що потерпіла може зберігати за місцем мешкання значну суму кошті, і разом зі спільником розробив злочинний план, який їм вдалося реалізувати.

Гроші, отримані злочинним шляхом, зловмисники поділили між собою. Зі слів затриманого, свою частку він витратив.

Слідчі під процесуальним керівництвом прокуратури оголосили фігуранту підозру шахрайстві і скерували обвинувальний акт до суду. Матеріали відносно іншого учасника злочину правоохоронці виділили в окреме кримінальне провадження.

Поліцейські нагадують: щоби не потрапити у подібну ситуацію, покладіть слухавку і не поспішайте виконувати вказівки незнайомців! Насамперед переконайтеся, чи дійсно людина потребує допомоги: зателефонуйте їй або найближчим родичам. Попри емоції, уважно перевіряйте інформацію у представників профільних служб. Якщо у вас є будь-які сумніви – одразу зателефонуйте в поліцію.

Будьте пильними і не дайте шахраям ошукати вас!

Національна поліція України