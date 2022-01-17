У Києві судитимуть жінку, яка вбила свого колишнього чоловіка

Під час сварки місцева мешканка декілька разів вдарила потерпілого ножем по тулубу та в шию. Від отриманих травм киянин помер до приїзду лікарів. Відтепер жінці загрожує до п’ятнадцяти років в’язниці.

Подія трапилася у вересні минулого року. Тоді до поліції Києва надійшло повідомлення від лікарів про те, що у квартирі на вулиці Карбишева, що у Дніпровському районі, вони виявили чоловіка з ножовими пораненнями без ознак життя. За вказаною адресою працювали патрульні поліцейські, слідчо-оперативні групи районного та Головного управлінь поліції, а також судово-медичний експерт.

На місці події правоохоронці виявили колишню дружину потерпілого та після першочергових слідчо-оперативних дій встановили її причетність до скоєння тяжкого злочину. Поліцейські з’ясували, що колишнє подружжя проживало в одній квартирі та часто сварилося через зловживання чоловіком спиртними напоями.

Під час чергової сварки жінка схопила зі столу кухонний ніж та декілька разів вдарила ним чоловіка по тулубу та в шию. Потім вона викликала швидку медичну допомогу, лікарі якої констатували смерть 56-річного місцевого мешканця. Правоохоронці затримали киянку, 1965 року народження у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, та вилучили речові докази.

За процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури слідчі повідомили фігурантці про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство. Наразі досудове розслідування завершено, а матеріали кримінального провадження разом із обвинувальним актом скеровано до суду для розгляду справи по суті. Жінці загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва